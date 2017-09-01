Сочинцы смогут оформить место на кладбище для всей семьи На некоторых погостах курорта узаконили фамильные захоронения

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Вопрос о нехватке мест на кладбище для сочинцев уже давно стоит крайне остро, поэтому многие пытаются пойти на хитрости, устанавливая оградки за пределами выкупленного участка. И если законодательством регламентировано предоставление 4 кв.м. земли, то по факту, без согласования, огораживаются участки до 20 кв.м.

Для решения данного вопроса законным путем теперь жителям Олимпийской столицы предоставлена возможность получить свидетельство о резервировании участка под семейное захоронение.

- Гражданин обязан внести единовременную плату в бюджет города, - уточняют в пресс-службе администрации Сочи. - Тариф для сельских округов – 8500 рублей за кв.м, для остальной территории города – 14 000 рублей за кв.м. Если человек, скажем, занял 15 квадратных метров, то заплатить он должен лишь за 8 квадратов. Всего же органами местного самоуправления в Краснодарском крае под родовые захоронения гарантированы места до 20 квадратов. Это примерно четыре могилы.

Полученные средства, как обещают власти Сочи, будут направлены на благоустройство кладбищ, а также на их кадастрирование и оформление территорий.

Администрация города уже согласовала список, где можно зарезервировать место для захоронения, в том числе производить семейные или родовые захоронения. В перечень включены девять кладбищ в Адлерском и Лазаревском районах, а также пять в пределах Центрального и Хостинского районов, включая кладбища в селах Пластунка, Раздольное, Прогресс, Измайловка и Барановка.