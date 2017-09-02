Очевидцы засняли голого мужчину, прогуливающегося по набережной Сочи Прохожий не первый месяц своим видом пугает представительниц прекрасного пола

Автор фото: https://vk.com/this_is_sochi

В Сочи на «Тропе здоровья» периодически появляется голый мужчина, который неожиданно выскакивает из кустов, пугая своим видом представительниц прекрасного пола. Причем появляется такой прохожий исключительно перед дамами. Одно из таких появлений на публике на видео засняла одна из жительниц Сочи.

- Охранники терренкура сообщили, что на голого гражданина уже написано заявление в полицию, - рассказывает в соцсети автор видео. – Однако результатов нет. Сегодня он так же неожиданно вышел. Успела только вид сзади заснять.