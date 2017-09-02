Юные и отважные. Сочинские школьники помогли задержать преступников За этот поступок полицейские наградили мальчиков







Накануне на одной из детской площадок в Сочи произошёл грабёж. У женщины, играющей с внучкой, украли сумку. За помощью она обратилась к двум подросткам, находящимся рядом.

Мальчики решили не оставлять женщину в беде и отправились на поиски пропавшей вещи. Недалеко от места преступления, в недостроенном строении, они обратили внимание на двоих несовершеннолетних ребят. В руках у одного из них была похожая сумка. После чего подростки самостоятельно задержали подозреваемых, отвели их на место преступления и передали в руки сотрудникам полиции. Женщина подтвердила, что сумка действительно её.

Смелость проявили учащиеся гимназии №3 Хостинского района Сочи Заднепровский Егор и Заливадный Андрей. Сегодня, во время проведения торжественной линейки, им вручили памятные подарки и грамоты, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.