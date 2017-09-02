Как начнётся эта осень? Специализированный прогноз погоды на первые выходные сентября

Прогноз погоды в Сочи на ближайшие 3 дня

Большая часть спальных районов Сочи на несколько дней осталась без воды На некоторых улицах это благо цивилизации вернется только к понедельнику (график)

Автор фото: shipovnik.u

Большая часть Сочи на эти выходные осталась без воды из-за нештатной ситуации на водозаборах в русле реки Сочи.

К тысячам жителей микрорайонов Макаренко, КСМ, Абовяна, Вишневая, поселков Богушевка, Верхний Юрт, Завокзальный район, переулок Горный, Ряжский, Морской и улицы Черноморская, Целинная это благо цивилизации полностью вернется только к 4 сентября. Для населения организован подвоз воды.

Сотрудники МУП «Водоканал» прилагают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную работу скважин и возобновить подачу воды в полном объеме.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию МУП «Водоканал» - 255-05-05.

График восстановления водоснабжения в Сочи:

2 сентября

– с 00:00 до 6:00 восстановлена подача воды в нижнюю часть микрорайона Макаренко, частично – в селе Верхний Юрт;

- с 6:00 до 24:00 - проведение работ по восстановлению водоснабжения в микрорайоне Макаренко, улицах Вишнёвая, Тимирязева, Высокогорная, Альпийская, Кубанская, Красная, переулках Вишнёвый, Горный, Ряжский, Морской.

3 сентября

- с 0:00 до 24:00 - планируется полностью восстановить водоснабжение микрорайона Макаренко, Завокзального.

4 сентября

- с 0:00 до 24:00 - проведение работ по восстановлению водоснабжения в сельских округах (Барановка, Верхний Юрт, Русская Мамайка).

2 и 3 сентября возможны перебои в Центральной части города и в микрорайоне Макаренко. Будет организован подвоз воды. Количество операторов колл-центра на этот период увеличено до четырёх человек.



