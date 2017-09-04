«Ради жизни». Русфонд приглашает сочинцев стать донорами костного мозга

Нередко неродственная трансплантация костного мозга становится единственным шансом для спасения детей с лейкозом
«Ради жизни». Русфонд приглашает сочинцев стать донорами костного мозга
Автор фото: http://presslife.ru

Русфонд и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург) с 1 по 30 сентября проводит акцию по привлечению доноров в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Потенциальным донором может стать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний. Специалисты определят уникальный состав генов добровольца и занесут информацию в базу данных регистра, с помощью которой в дальнейшем и будет проводиться поиск донора для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга. Трансплантация от полностью совместимого неродственного нередко является единственным способом спасения детей с лейкозом.

- Однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга, - поясняет руководитель Краснодарского бюро Русфонда Светлана Петропавловская. - Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором. 

Русфонд и его партнеры делают все возможное, чтобы база Национального регистра росла как можно скорее. Одна из приоритетных задач – переход на типирование в высоком разрешении методом NGS, принятом на Западе. Это позволит ускорить типирование и снизить его цену практически вдвое. Сейчас одно типирование стоит 14 тысяч рублей.

Заранее изучите информацию о том, как стать донором костного мозга и как происходит донация можно на сайте https://rdkm.rusfond.ru/registr_stat/009.

Желающие смогут бесплатно сдать кровь на типирование с 1 по 30 сентября 2017 года по следующим адресам:

Медицинские офисы ИНВИТРО

ул. Туапсинская, 13

+7 (862) 261-20-63

ул. Островского, 67
+7 (862) 264?62?51

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Теги: новости Сочи донорами костного мозга
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