«Ради жизни». Русфонд приглашает сочинцев стать донорами костного мозга
Русфонд и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург) с 1 по 30 сентября проводит акцию по привлечению доноров в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Потенциальным донором может стать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний. Специалисты определят уникальный состав генов добровольца и занесут информацию в базу данных регистра, с помощью которой в дальнейшем и будет проводиться поиск донора для пациента, нуждающегося в трансплантации костного мозга. Трансплантация от полностью совместимого неродственного нередко является единственным способом спасения детей с лейкозом.
- Однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга, - поясняет руководитель Краснодарского бюро Русфонда Светлана Петропавловская. - Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.
Русфонд и его партнеры делают все возможное, чтобы база Национального регистра росла как можно скорее. Одна из приоритетных задач – переход на типирование в высоком разрешении методом NGS, принятом на Западе. Это позволит ускорить типирование и снизить его цену практически вдвое. Сейчас одно типирование стоит 14 тысяч рублей.
Заранее изучите информацию о том, как стать донором костного мозга и как происходит донация можно на сайте https://rdkm.rusfond.ru/registr_stat/009.
Желающие смогут бесплатно сдать кровь на типирование с 1 по 30 сентября 2017 года по следующим адресам:
Медицинские офисы ИНВИТРО
ул. Туапсинская, 13
+7 (862) 261-20-63
ул. Островского, 67
+7 (862) 264?62?51
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