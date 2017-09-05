Миллион за сына. Мать пропавшего в Абхазии россиянина заплатит за информацию Андрей Лихачев 22 июля должен был вылететь из сочинского аэропорта в Москву

Автор фото: http://sputnik-abkhazia.ru

Российский турист Андрей Лихачев приехал в Абхазию 9 июля. Молодой человек планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти россиянин, составляет около 150 километров.

- Он должен был быть не один. Андрей с кем-то созванивался, обговаривал детали похода в горы, к сожалению, я не знаю их имен, - цитирует слова матери молодого человека Маргариты Лихачевой Sputnik Абхазия. – Но, один не смог приехать в Абхазию по семейным обстоятельствам, а у второго что-то произошло на работе, и его не пустили. Получилось так, что сын приехал в республику и остался там один.

В последний раз его видели 11 июля, тогда он продолжил свой одиночный поход от Сухумской ГЭС. Поиски россиянина МЧС республики начало 26 июля. Спасатели работали на горе Чха, Аданга, на Марухском перевале и в других местах, где мог проходить путь Андрея Лихачева. Была задействована авиация, однако найти мужчину не удалось. 20 августа активная фаза поисков туриста была остановлена.

Однако мать россиянина не готова опускать руки. Женщина ждет сына из Абхазии здоровым и невредимым. За информацию, которая поможет отыскать Андрея или человеку, который его найдет Маргарита Лихачева готова заплатить один миллион рублей.