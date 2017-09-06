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В Сочи продолжаются перебои с водой Очередная авария оставит без водоснабжения одно село, три поселка и несколько районов курорта

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Возобновившиеся строительные работы на ЖК «Курортный» в очередной раз доставили массу хлопот коммунальщикам. Оползневые процессы на улице Медовой привели к угрозе аварии на магистральном водоводе, который является единственным источником водоснабжения поселков Кудепста, Хоста, микрорайонов Мацеста, Бытха и села Раздольное, а также части Адлерского района (улицы Медовая, Белых акаций, Орбитовская, Православная, Троицкая и поселок Мирный).

- Для недопущения прорыва трубы с 0:00 часов 6 сентября будут проводиться аварийно-восстановительные работы. В связи с этим будет временно прекращено водоснабжение указанных районов. Срок окончания работ – 3:00 6 сентября, после чего будет выполнены пусковые операции в системах водоснабжения, - сообщили в МУП г. Сочи «Водоканал».