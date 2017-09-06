Власти Сочи призывают горожан присоединиться к борьбе с американской бабочкой По словам специалистов, в настоящее время идет развитие второго поколения прожорливого вредителя

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Американская белая бабочка продолжает нещадно уничтожать многолетние зеленые насаждения курорта. Прожорливые гусеницы наносят огромный ущерб паркам, скверам, зеленым насаждениям на придомовых территориях во всех районах Сочи. В настоящее время идет развитие второго поколения этого карантинного вредителя, поэтому для эффективной борьбы требуется своевременная ликвидация.

- В случае выявления очагов заражения карантинным вредителем необходимо направлять обращения в Сочинский Ветеринарного

Фитосанитарного надзора для возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 10.1 КоАП РФ. Тел.- 296-51-90, тел.-факс. -296-51-94, mto-mto@mail.ru. В обращении необходимо отразить следующую информацию: адрес месторасположения очага, кадастровый номер (при наличии), район, ФИО собственника, - обращаются к жителям и гостям курорта в сочинском межрайонном отделе ветеринарного и фитосанитарного надзора.