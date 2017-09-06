Юные фигуристы из Сочи станут участниками телепроекта «Дети на льду. Звезды» Стартовал второй сезон популярного всероссийского шоу

Автор фото: Информационное партнерство Бедуш & Маренникова

На отечественном телевидение стартовал второй сезон телешоу «Дети на льду. Звезды». Для участия в проекте в этом году заявки подали более 2 тысяч юных фигуристов со всей страны. Однако продемонстрировать свои навыки и отточить мастерство под руководством настоящих профессионалов смогут всего 42 ребенка в возрасте 8-9 лет. 21 девочка и 21 мальчик из 21 города страны должны будут показать сольный номер, включающий прыжки и вращения, перед строгим жюри.

Краснодарский край в проекте представят сразу пять фигуристов. Четверо из них - Мария Павленко, Полина Малкова, Михаил Тихонов и Эдуард Карартынян – воспитанники Центра Олимпийской подготовки по фигурному катанию на коньках города Сочи. За звание лучшего юного фигуриста страны также будет бороться Родион Бутенко из Кореновска.

Жюри проекта под председательством Заслуженного тренера СССР и России Татьяны Анатольевны Тарасовой на протяжении всего сезона будет оценивать прокаты участников по аналогии с профессиональными соревнованиями, давать советы и комментарии к показанным программам, искать и раскрывать молодые таланты. Помогать ей в этом будут призер Олимпийских игр Илья Авербух и старший тренер юниорской сборной России ФКК Галина Петровна Голубкова.

- Этот проект имеет не только развлекательную, сколько огромную спортивную, образовательную и мотивационную направленность, - поясняет Татьяна Тарасова. - Мы как судьи стараемся не просто оценить работу юных фигуристов, но дать важные замечания относительно их катания, хореографии, тому, как лучше преподнести себя и построить номер. Это будет очень полезно не только ребятам и их тренерам, но и в целом всем занимающимся фигурным катанием. Очень возможно, что именно эти дети через несколько лет станут нашими олимпийскими чемпионами.

Ведущими проекта стали олимпийский чемпион Алексей Ягудин и победительница первого сезона телешоу десятилетняя Кристина Косарева из Челябинска.

- У этого проекта высочайший телевизионный потенциал. Я очень надеюсь, что в следующих сезонах мы сможем отобрать детей для полуфинала и увезти, например, их в Сочи, чтобы с ними поработали лучшие тренеры страны, - делится планами Илья Авербух. Телезрителям тоже будет очень интересно наблюдать за творческим ростом фигуристов и оценить, насколько они смогли продвинуться в своем катании за это время.

Телешоу «Дети на льду. Звезды» продлится до конца октября 2017 г.

Девять серий проекта будут показаны на 5 телеканалах - «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «360», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного

телевидения «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru. Финал зрители увидят 28 октября.