Полторы тысячи сотрудников ООО «Сочиводоканала» могут остаться без зарплаты Коммунальщики уверены, что без вмешательства краевых и федеральных властей урегулировать ситуацию уже невозможно





В Сочи по-прежнему неспокойно. Из-за затянувшегося противостояния властей курорта и частной коммунальной компании страдают рядовые горожане. Одни вынуждены проводить дни и ночи без воды, вторые переживать по-поводу выплаты заработной платы за проделанную работу.

- Из-за ареста счетов ООО «Сочиводоканал» в Сбербанке РФ возникла опасность невыплаты работникам предприятия заработной платы и компенсации за отпуск тем сотрудникам, которые уволились в связи с переходом на работу в другую организацию, - предупреждают в отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал».

Все дело в том, что 22 августа Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение «О принятии обеспечительных мер» по исковому заявлению МУП г. Сочи «Водоканал» о взыскании средств за очистку стоков на Адлерских очистных сооружениях канализации. Сумма иска – 137 миллионов рублей. В соответствии с этим решением был наложен арест на счета ООО «Сочиводоканал», а также движимое и недвижимое имущество.

- Арест наложен без применения допустимой в таких случаях формулировки «за исключением заработной платы. Основываясь на этом, Сбербанк РФ не исполняет поручения ООО «Сочиводоканал» по выплате отпускных и зарплаты сотрудникам», - констатируют в частной компании. - Более того, администрация Сочи, максимально используя административный ресурс, всячески препятствует тому, чтобы жители города оплачивали услуги ООО «Сочиводоканал» по водоснабжению и водоотведению, оказанные абонентам по август 2017 года включительно, на счета ООО «АБВК-Сочи», являющемуся агентом ООО «Сочиводоканал» по сбору абонентской платы. Так, во всех сочинских отделениях Почты России действует запрет на прием платежей в адрес ООО «Сочиводоканал», указание «не платить Сочиводоканалу» распространяется через родительские комитеты в школах и детских садах, через общественные организации. Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит неоднократно публично призывал сочинцев не оплачивать счета ООО «Сочиводоканал» за уже оказанные потребителям услуги. В то время, как администрация Сочи и связанные с ней структуры значительно превышают свои полномочия, а также идут на прямое нарушение закона, ООО «Сочиводоканал», оставаясь в рамках действующего законодательства, последовательно отстаивает интересы своих работников в судах различных инстанций.

В ООО «Сочиводоканале» уверены, что ситуация зашла слишком далеко, без вмешательства краевых и федеральных властей полторы тысячи сотрудников этой компании могут остаться без честно заработанных ими зарплат за август 2017 года и выплат, предусмотренных при увольнении сотрудников.