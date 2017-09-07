В центре Сочи дырявый люк мешает автомобильному движению (фото)

Водители транспортных средств вынуждены объезжать неожиданное появившееся дорожное препятствие

Сегодня автолюбителям, оказавшимся в районе ж/д вокзала Сочи, пришлось простаивать в огромной пробке, причиной которой стал поврежденный люк городского коллектора. Водители были вынуждены объезжать неожиданно появившееся на дороге препятствие. Ситуацию осложняет тот факт, что дырявый люк ничем не огражден, а любое попадание колеса в отверстие может привести к серьезной поломке автомобиля.

Пока коммунальные службы города будут решать данную проблему, владельцам авто стоит быть предельно внимательным, проезжая данный участок дороги.    

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Теги: новости Сочи дырявый люк поломка автомобиля
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