В центре Сочи дырявый люк мешает автомобильному движению (фото) Водители транспортных средств вынуждены объезжать неожиданное появившееся дорожное препятствие





Сегодня автолюбителям, оказавшимся в районе ж/д вокзала Сочи, пришлось простаивать в огромной пробке, причиной которой стал поврежденный люк городского коллектора. Водители были вынуждены объезжать неожиданно появившееся на дороге препятствие. Ситуацию осложняет тот факт, что дырявый люк ничем не огражден, а любое попадание колеса в отверстие может привести к серьезной поломке автомобиля.

Пока коммунальные службы города будут решать данную проблему, владельцам авто стоит быть предельно внимательным, проезжая данный участок дороги.