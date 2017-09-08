За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

«Письма Победы». Жители и гости Сочи станут участниками всероссийского квеста По завершении каждого этапа команда-победитель получит небольшой подарок

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Жители Сочи и гости курорта сегодня с 15:00 до 17:00 часов в комсомольском сквере (Памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы) могут присоединиться ко всероссийской патриотической акции «Письма Победы».

- Участники квеста должны пройти семь этапов, которые позволят углубить и закрепить знания по истории Великой Отечественной войны. Это и увлекательнейшая историко-патриотическая викторина, и проверка знаний о памятниках Великой Отечественной войне, и игра «шифровальня», которая познакомит участников с различными видами шифров, а также научит пользоваться некоторыми из них, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

По завершении каждого этапа команда-победитель получит небольшой подарок.

Свои фотографии и фотографии по результатам испытаний участники выложат в соцсетях с хештегом #ПисьмаПобеды2017.

Если среди вас есть активные люди, желающие поучаствовать в квесте - вам необходимо объединиться в команды по 5 человек, а также направить контактные данные капитана команды в адрес МКУ г. Сочи «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи» на эл. адрес: sochi-patriot@mail.ru.