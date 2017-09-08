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Зарегистрировать квартиру, оформить паспорт и права сочинцы смогут в Сбербанке В крупнейшее финансовое учреждение страны запускает пилотный проект по выдаче документов

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Пилотный проект по оформлению паспортов Сбербанк намерен запустить уже в этом году. С помощью кредитной организации граждане смогут также зарегистрировать квартиру и получить водительские права. Таким образом, сотрудники банка будут выполнять такие же функции, как работники многофункциональных центров.

- Тестирование пройдет в регионах с дефицитом МФЦ, такие места есть примерно в 30% субъектов России, - уточнил вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. - Пилотные проекты будут работать в течение 2018 года, полноценный запуск услуг состоится в 2019 году. Для банка это станет принципиально новой моделью обслуживания.

Для самого финансового учреждения подобная инициатива сможет стать мощным инструментов для привлечения новых клиентов, а вот для граждан - позволит избавиться от необходимости простаивать часами в огромных очередях.

Напомним, к середине зимы руководство страны поручило МВД, Центробанку, «Сбербанку» и «ВТБ» поработать над возможностью оформления русских и загранпаспортов, а еще иных документов.