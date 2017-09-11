Из-за новой мощной вспышки на Солнце экипажу МКС пришлось спрятаться в укрытии Это уже четвертый взрыв, произошедший с начала сентября

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Из-за очередной мощной вспышки на Солнце космонавты МКС были вынуждены спрятаться в специальном укрытии, оборудованном на станции. Как рассказал РИА Новости руководитель НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, в тот момент, когда МКС проходила «мимо Солнца», начали возрастать протонные события, а также радиационное облучение.

Повреждение оборудования станции представляло бы серьезную опасность для космонавтов и астронавтов, находящихся на ней. Кроме того, могли пострадать ряд систем жизнеобеспечения.

Очередная мощная вспышка на Солнце произошла вчера, 10 сентября, около 19:00 по московскому времени. Это уже четвертый взрыв, произошедший с начала сентября. Вначале наблюдалась серия из пяти слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв, который оказался крупнейшим за последние 12 лет и одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Вторая мощная вспышка, которую отнесли к классу Х, произошла 7 сентября, а третья - на следующий день, 8 сентября.