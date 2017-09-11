Журнал Forbes назвал самых влиятельных россиян столетия
Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последние сто лет. Самым влиятельным нашим соотечественником читатели издания признали первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Его выбрали 52,2% проголосовавших. На втором месте - советский политический и партийный деятель Иосиф Сталин, за него голоса отдали 44,6% читателей. На третьей позиции расположился президент РФ Владимир Путин, у него 43,6%. Четвертое место занял советский поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий с 35,6% голосов читателей. Ученый и инженер-конструктор, основоположник практической космонавтики Сергей Королев получил пятое место, у него 34,6% голосов читателей.
В десятку личностей, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 год, также вошли вождь пролетариата Владимир Ленин, маршал Советского Союза Георгий Жуков, конструктор Михаил Калашников, сооснователь корпорации Alphabet Сергей Брин, создатель советской водородной бомбы Андрей Сахаров и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Примечательно, что в число ста самых влиятельных людей столетия вошел 21 современник, среди которых звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие. Самому молодому из них — создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину - 23 года.
- 0