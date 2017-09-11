Журнал Forbes назвал самых влиятельных россиян столетия Список возглавили Гагарин, Сталин и Путин

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Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последние сто лет. Самым влиятельным нашим соотечественником читатели издания признали первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Его выбрали 52,2% проголосовавших. На втором месте - советский политический и партийный деятель Иосиф Сталин, за него голоса отдали 44,6% читателей. На третьей позиции расположился президент РФ Владимир Путин, у него 43,6%. Четвертое место занял советский поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий с 35,6% голосов читателей. Ученый и инженер-конструктор, основоположник практической космонавтики Сергей Королев получил пятое место, у него 34,6% голосов читателей.

В десятку личностей, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 год, также вошли вождь пролетариата Владимир Ленин, маршал Советского Союза Георгий Жуков, конструктор Михаил Калашников, сооснователь корпорации Alphabet Сергей Брин, создатель советской водородной бомбы Андрей Сахаров и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Примечательно, что в число ста самых влиятельных людей столетия вошел 21 современник, среди которых звезда балета Михаил Барышников, физик Жорес Алферов, режиссер Никита Михалков, хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк, певица Алла Пугачева, математик Григорий Перельман, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие. Самому молодому из них — создателю криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину - 23 года.