Отдых жительницы Ижевска в Сочи обошелся федеральному бюджету в 1,3 млн рублей Путевку на курорт для всей семьи женщине вручил Владимир Путин

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Путевка в Сочи для жительницы Ижевска и ее семьи (четыре человека), которую ей лично вручил президент России Владимир Путин, обошлась стране в 1,37 миллиона рублей.

Согласно размещенным на портале госзакупок материалам, «услуги по санаторно-курортному лечению, организации транспортного обеспечения и осуществление культурной программы Вотинцевой А.Ю. и ее родственников» были оплачены из федерального бюджета.

В документе уточняется, что внутригородские и пригородные пассажирские перевозки сухопутным транспортом для Анастасии Вотинцевой и ее семьи стоили 3,6 тысячи рублей. Еще 1,3 миллиона рублей было потрачено непосредственно на сами услуги санаторно-курортных организаций, оставшиеся 63,4 тысячи рублей, ушли на иные развлечения и отдых, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ходе прямой линии в июне жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась, что ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Глава государства поручил до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Вотинцевой. А позже при личной встрече российский лидер подарил женщине на день рождение путевку в Сочи. Во время отдыха в Олимпийской столице Владимир Путин встретился в своей резиденции Бочаров Ручей с семьей жительницы Удмуртии и обсудил за ужином насущные вопросы.