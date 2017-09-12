В Олимпийском парке в Сочи запретят передвигаться на велосипедах Под запрет попадут и другие виды транспорта

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О новых правилах движения в Олимпийском парке стало известно сегодня. Уже через несколько дней на его территории появятся 150 запрещающих таблиц и турникетов. С того момента движение на велосипедах, электромобилях и других видах неаккредитованного транспорта будет запрещено в пешеходных зонах, сообщают "Юга.ру".

«Электровелосипеды, электросамокаты развивают на Имеретинской набережной скорость до 50 км/ч. Это создает угрозу безопасности пешеходов», — прокомментировал Анатолий Пахомов.