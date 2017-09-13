За пародию на клип «Ленинграда» уволили двух сочинских проводниц поезда Руководство РЖД не оценило чувство юмора своих сотрудниц

Автор фото: https://www.youtube.com

Проводницы вагонного участка Адлер Северо-Кавказского филиала АО «ФПК», снявшие пародию на клип песни «В Питере – пить» группы «Ленинград», лишились работы. После того, как девушки «перепели» хит Шнура, руководство РЖД не оценило шутку и уволило их с рекомендацией больше не принимать в подразделения железнодорожной структуры.

Незамысловатый ролик, где одна из девушек в форме РЖД пьет прозрачную жидкость из бутылки похожей на тару для алкоголя, а потом и вовсе обливается ею, активно обсуждается среди пользователей сети Интернет. Одни хвалили авторов клипа за хорошее чувство юмора, другие ругали за полную безвкусицу, которая порочит честь и достоинство работников железнодорожного транспорта.

Теперь популярным в Сети «актрисам» придется подыскивать новую работу.

- О ролике мы узнали, как и широкая публика, из социальных сетей. Девушки, принимавшие участие в съемке ролика, в настоящее время не являются сотрудницами АО «ФПК». Они уволены на основании собственноручно написанных ими заявлений по соглашению сторон, - сообщил РИА Новости представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД).

