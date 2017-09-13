8 миллионов россиян оказались под угрозой банкротства Граждане нашей страны не справляются с кредитным бременем

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Почти восемь миллионов россиян, взявших кредиты, находятся под угрозой банкротства. К такому выводу пришли аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), проанализировав данные о 47 миллионах заемщиков с открытыми счетами.

- По состоянию на конец первого полугодия 2017 года под определение потенциального банкрота подпадают около 660 тысяч человек (1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами), - озвучивают данные в ОКБ. - Это заемщики, чей долг превышает 500 тысяч рублей, не исполнявшие требования о погашении в течение трех месяцев, в отношении которых Арбитражный суд может начать процедуру банкротства.

Кроме этого, еще около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, также потенциально «могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения».

Большинство потенциальных банкротов - граждане, имеющие два кредита. Таковых на сегодняшний день 21 процент. Еще 19 процентов имеют три кредита, на третьем месте заемщики с одним кредитом. Их оказалось чуть менее 16 процентов.

В среднем владелец кредита должен банкам почти 93 тысячи рублей, тогда как балансирующий на грани банкротства должник - 1,4 миллиона.

Если оценить долю потенциальных банкротов в каждой группе по отдельности, то видно, что чем больше у заемщика открытых кредитов, тем выше вероятность того, что он может стать банкротом.

Аналитики ОКБ также определили, какие кредитные продукты, чаще всего, приводят к банкротству.

Выяснилось, что в 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тыс. руб.

На втором месте автокредиты (10,2% случаев со средним долгом 981 тысяча рублей), на третьем - ипотечные кредиты (5,8% случаев со средним долгом 3,1 миллиона рублей).

Напомним, закон о банкротстве физических лиц действует в России с 1 октября 2015 года. Арбитражный суд может начать процедуру банкротства гражданина, если его долг превышает 500 тысяч рублей, а требования об уплате задолженности не исполнены в течение трех месяцев. Процедура банкротства может быть начата как по заявлению самого гражданина, так и его кредитора, например, банка.

В первом полугодии 2017 года российские суды признали банкротами 13 тысяч 225 граждан и индивидуальных предпринимателей, в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает «Интерфакс».