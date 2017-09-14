Шок - это по-нашему. На Кубани медики 13 лет лечили от ВИЧ здорового мужчину Следственный комитет проводит проверку по данному факту

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Кубанские медики в течение 13 лет лечили Артема Деревянко от смертельной болезни, которой как оказалось у него не было.

Жизнь 37-летнего жителя Туапсе превратилась в «ад» в 2002 году, когда после медобследования при устройстве на работу, мужчине сообщили неприятную новость - пробы крови в муниципальной больнице по месту жительства определили наличие вируса иммунодефицита человека. Затем диагноз подтвердили направили в туапсинский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Пациента поставили на учет, обязали раз в три месяца являться на прием и прописали лекарства.

Жена почти сразу подала на развод и вместе с дочерью переехала в другой город. От мыслей о хорошей (впрочем, о любой) работе тоже пришлось отказаться.

- Друзья при встрече с еле сдерживаемой брезгливостью одергивали руку, - поделился воспоминаниями с корреспондентом «Комсомольская правда» - Кубань» Артем Деревянко. - Это был кошмар. Я впал в тяжелую депрессию, жизнь потеряла смысл, все намеченные цели и планы рухнули в один день. Надежды не было. Мне стало страшно, очень страшно. Глупая и никому не нужная одинокая жизнь. Я потерял смысл жизни. Разные мысли в голову лезли…

В 2013 году мужчина перестал посещать клинику и получать лечение. Здоровье туапсинца ухудшилось. По утверждению медиков заболевание вступило в активную фазу.

О чудесном исцелении Артем узнал спустя 2 года перед операцией в краснодарской больнице. Врачи во время обследования не обнаружили ВИЧ-инфекцию. Отрицательный ВИЧ-статус подтвердился и в краевом СПИД-центре. Прощаясь, главврач центра пожелал жителю Туапсе, которому через неделю исполнялось 50 лет, долгих лет жизни.

За правдой Артем Деревянко обратился в суд, где намерен настаивать на возмещении своих моральных страданий и ущерба здоровью, вызванного приемом сильнейших противовирусных препаратов.

Между тем, данным случаем заинтересовался Следственный комитет.

- В связи с появившейся в социальных сетях информацией о мужчине Артеме Деревянко, которого 13 лет лечили врачи туапсинского СПИД-центра от ВИЧ и он оказался здоров, следственным отделом по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки, - сообщили «Сочи Экспресс» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.