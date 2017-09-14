Закон нужен сейчас. Сочинцы требуют справедливого наказания за убийства животных Курорт примет участие во всероссийской акции

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Ответственность для владельцев передвижных зоопарков необходимо ужесточить, а животные должны содержаться в условиях, максимально приближенных к естественным. Это далеко не единственные пункты, которые требуют внести в Российское законодательство зоозащитники в нашей стране.

Сочи 16 сентября примет участие во Всероссийской акции, в которой уже присоединились более 100 городов и более миллиона человек. В субботу на пикете по улице Войкова, 1. (Площадь Южного мола, около Морского порта) активисты движения попытаются донести до народных избранников мнение большинства россиян, настаивающих на скорейшем принятии закона «Об ответственном обращении с животными».

- Еще далеко не все осознают, что необходимо двигаться вперед не только в науке, технике и медицине, но и в вопросах этики, - уверены организаторы митинга в Сочи. - На пикете горожане и гости курорта также смогут узнать о том, что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, и какие предпринять шаги, если вы нашли бездомное животное на улице и хотите ему помочь.

Те же, кто мечтал о новом питомце, смогут прямо на мероприятии подобрать любимчика среди подопечных местных приютов.