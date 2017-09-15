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Застройщик пытается возвести в Сочи многоэтажку без разрешительных документов Администрации города предупреждает потенциальных покупателей быть бдительными при совершении сделок с недвижимостью

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Построить высотный дом с многочисленными нарушениями и без разрешительных документов пытается собственник на земельном участке по улице Садовая, 73 Адлерского района.

- Разрешение на строительство по данному адресу не выдавалось, - уверяют в пресс-службе администрации Сочи. - Проверка в начале года показала, что в границах участка выполнены работы по устройству бетонного основания ориентировочной высотой 10 см., ориентировочной площадью застройки 585 кв.м., также не был соблюден минимальный отступ от границ земельного участка.

Администрация города обратилась в суд с иском к Назарову В.В. о сносе самовольной постройки. В марте 2017 года Решением Адлерского районного суда объект был арестован, наложен запрет на проведение работ. Несмотря на регулярные проверки, собственник продолжает стройку, в том числе и в ночное время. На данный момент возведены пять этажей с конструкциями шестого.

- Управление муниципального земельного контроля администрации города предупреждает потенциальных покупателей, а также гильдию риелторов Сочи быть бдительными при совершении сделок с незаконной недвижимостью, - предостерегают в муниципалитете.