Скончалась самая пожилая жительница планеты
На Ямайке 15 сентября скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун, которая считалась старейшей жительницей планеты. Об этом в сегодня в своем твиттере сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.
- Покойся с миром Мосс-Браун, - написал он.
Вайолет родилась 10 марта 1900 года. Женщина почти всю жизнь работала на плантациях сахарного тростника, любила петь, старалась не есть свинину и курятину. В одном из интервью жительница Ямайки призналась, что не пьет ром.
Женщину признали самым старым жителем планеты в апреле 2017 года, после того, как на 118-м году жизни скончалась итальянка Эмма Морано. В июле Браун заняла пятое место в списке старейших людей в истории.
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