В России резко подорожает бензин Стало известно, когда и насколько

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По инициативе кабинета министров в России может произойти внеплановое повышение акцизов на топливо, которые будет происходить в два этапа: по 50 копеек за 1 литр с 1-го января и с 1-го июля 2018 года.

Эти цифры значительно превышают предусмотренные Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 году психологически важные 40 рублей.

В правительстве полагают, что доходы от повышения топлива составят от 55-ти до 60-ти миллиардов рублей. Новые средства будут направлены на финансирование проектов в Крыму и Калининградской области. В Крыму власти планируют достроить трассу «Таврида», которая в прошлом году стала дороже с 85-ти до 140-ка миллиардов рублей. Остальные средства пойдут на завершение строительства «Приморского кольца».

Как сообщили некоторым СМИ источники в правительстве данное решение о повышении предварительное, но оно вряд ли изменится. От официальных комментариев федеральные чиновники пока отказываются, мотивировав тем, что бюджет еще не утвержден.