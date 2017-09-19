У пьяных водителей будут отбирать автомобили Вернуть машину можно только после внесения 30 тысяч рублей залога и оплаты за штрафстоянку

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В России уже до конца года сотрудники ГИБДД могут получить право отправлять автомобили пьяных водителей на штрафстоянку и возвращать их только после уплаты провинившимися автомобилистами залога в размере максимального штрафа за это нарушение, а именно 30 тысяч рублей.

Законопроект об изъятии машины у нетрезвых водителей российские парламентарии намерены принять до конца года. Примечательно, что соответствующий документ был разработан еще в 2014 году, но никак не мог пройти дальше первого чтения. Тогда депутаты так и не решили ряд сопутствующих вопросов. В частности, куда будет поступать залог, как быстро деньги будут перечисляться в бюджет. В настоящий момент ведется работа над проектом, чтобы были учтены мнения других профильных ведомств.

Однако некоторые эксперты считают, что инициатива окажется неэффективной в борьбе против пьянства за рулем и опасаются, что в случае принятия законопроекта, могут пострадать и добросовестные водители. А некоторые автолюбители просто станут оформлять свои машины на кого-то другого.