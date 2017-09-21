Сочинские ученики не могут добраться до школы. Правда или выдумка? В Управлении по образованию и науке администрации г.Сочи прокомментировали вопиющий случай

Автор фото: https://gov39.ru

Не так давно мы уже рассказывали историю о том, как сочинские учащиеся посёлка Мамедова Щель добираются до школы прямо по проезжей части, преодолевая 10 км пути. Тогда новость получила широкий общественный резонанс. Этой историей заинтересовался и первый канал. Желали они того или нет, но сотрудникам управления по образованию и науке администрации г.Сочи пришлось обратить внимание на эту проблему и дать свои комментарии.

Они утверждают, что подвоз учащихся пос. Мамедова Щель к МОБУ СОШ №75 пос. Лазаревское города Сочи был организован с 01 сентября 2017 года общественным автомобильным транспортом общего пользования муниципального унитарного предприятия «Сочиавтотранс» и что автобусы №223 и №224 ходят согласно расписанию.

Однако местные жители продолжают утверждать, что все эти автобусы не что иное как миф. На чьей стороне правда, до конца неизвестно. Возможно, что движение автотранспорта по данному маршруту наладилось только после того, как была опубликована новость. В любом случае мы продолжим следить за развитием событий и держать вас в курсе новостей.