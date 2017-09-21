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Сочинские школьники вышли на связь с экипажем МКС Подростки смогли лично задать вопросы космонавтам Сергею Рязанскому и Александру Мисуркину

Автор фото: https://sochisirius.ru

В сочинском «Сириусе» прошла прямая трансляция, участие в которой приняли российские космонавты, работающие в составе экипажа МКС. Лучшие ученики 10-11 классов общеобразовательных школ № 38 и №25 смогли лично задать вопросы космонавтам Сергею Рязанскому и Александру Мисуркину.

- В частности, ребят интересовало, как происходят полеты грузовых и пилотируемых кораблей к МКС, как их встречают на околоземной орбите, какую самую захватывающую орбитальную картину наблюдали космонавты, а также перспективы биопечати и аддитивных технологий, которые могут быть применены в ходе космических экспедиций, - сообщили в пресс-службе «Сириуса».

На «Космическом уроке» присутствовали также школьники из Томска и Королева.