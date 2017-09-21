Внимание! В Сочи орудуют мошенники В Сочи девушки под видом соцработников украли у пенсионерки 350.000 рублей

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83-летняя жительница Сочи осталась без накопленных 350 тысяч рублей из-за своей доверчивости. История о том, как пенсионеры "попадаются на удочку" мошенников.

В отдел полиции обратилась пожилая местная жительница. Он пожаловалась сотрудникам на произошедшее с ней горе. Женщина рассказала, что накануне к ней в квартиру пришли две молодые девушки и представились социальными работниками. После чего рассказали ей о новой программе в рамках помощи ветеранам, якобы помогающей увеличить накопление пенсионерам. Сочинка доверилась "соцработникам" и даже добровольно отдала им 350 тысяч рублей, хранящиеся дома. Как объяснили девушки, деньги нужны были для записи номера купюр, чтобы позднее эта сумма увеличилась вдвое. Как только пострадавшая вышла за остальными документами в соседнюю комнату, злоумышленницы сбежали из квартиры вместе со сбережениями бабушки.

Эта обманутая женщина далеко не первая. Но, несмотря на все подобные истории, пожилые люди продолжают доверять незнакомым людям и впускать их в свои дома. В связи с этим хочется обратиться если не к самим пенсионерам, то хотя бы ко всем их детям и внукам. Предупреждайте своих родителей, бабушек, дедушек о том, что очень часто под видом социальных работников и других "работают" мошенники. Настоящие работники могут прийти только по Вашему личному письменному заявлению и по предварительной договоренности, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи. Предупреждайте о том, что нужно быть бдительными, аккуратными и не доверять первому встречному.