Известная певица оплатит студенту из ближнего зарубежья поездку в Сочи Ники Минаж решила помочь молодому человеку попасть на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

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Популярная американская рэп-певица и актриса Ники Минаж согласилась оплатить молодому человеку из Киргизии Акжолу Медербекову поездку в Сочи. Житель Бишкека мечтал посетить Олимпийскую столицу в период проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, куда приедут популярные во всем мире личности, в числе которых известный мотивационный оратор Ник Вуйчич и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Парень, являющийся поклонником «звезды», обратился к Минаж в Twitter с просьбой прислать ему 350 долларов на поездку в Сочи.

- Я дам эти деньги. Но хочу уточнить: это 350 долларов США или 350 тысяч долларов? – спросила Ники Минаж в социальной сети студента.

После этого американская рэп-звезда попросила юношу отправить ему номер своего банковского счета, чтобы перевести деньги.

- Я вообще не сомневался, потому что она каждый день «лайкает» меня. Просто она очень любит своих фанов», - рассказал «КП» кыргызстанец. - Так как я верю этой щедрой и богатой женщине, чье состояние составляет 100 миллионов долларов, я просто решил обратиться к ней.