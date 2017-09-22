В Сочи на капитальный ремонт многоквартирных домов выделят более 190 млн. рублей В 2018 году ремонт кровли, инженерных сетей, фасада, а также замену лифтового оборудования осуществлять в 200 домах

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Почти в 200 многоквартирных домах Сочи в 2018 году проведут капитальный ремонт. На эти цели планируется потратить 192 миллиона рублей, которые пойдут на ремонт кровли, инженерных сетей, фасада, а также замену лифтового оборудования.

Для того, чтобы дом попал в план на 2018 год собственникам помещений необходимо представить в МКУ протокольные решения общего собрания о согласии на проведение капитального ремонта, акты обследования МКД. Образец также можно получить в Управлении капитального ремонта.

Таким образом, в 2017 году в план было включено 78 многоквартирных домов. Сейчас его реализация продолжается.

- К сожалению, собственники помещений занимают пассивную позицию в организации и проведении общих собраний, - сетуют в пресс-службе администрации Сочи. - Однако, данная процедура необходима в силу требований норм жилищного законодательства РФ. Без наличия протокольного решения собственников невозможно провести ремонт в многоквартирном доме.