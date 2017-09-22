Вниманию абонентов. В Водоканале Сочи заработал новый номер «горячей линии» По данному телефону жители курорта могут сообщать об аварийный ситуациях, задавать вопросы и получать ответы

Автор фото: пресс-служба МУП г. Сочи "Водоканал"

МУП г. Сочи «Водоканал», которое с недавних пор обеспечивает водоснабжение и водоотведение на территории города, в диспетчерской службе установил новое оборудование для обслуживания абонентов.

Современная система многоканальной связи расширила возможности автоматического информирования звонящих и предоставила возможность одновременно работать пяти каналам связи. В связи с этим изменился телефонный номер.

С 22 сентября 2017 года жители города Сочи могут сообщать об аварийный ситуациях, задавать вопросы и получать ответы по новому номеру «горячей линии» Водоканала Сочи 444-05-05

- Несколько дней новая система связи с абонентами проработает в тестовом режиме, а с понедельника, 25 сентября она будет выведена на проектную мощность, - сообщил директор МУП г. Сочи «Водоканал» Сергей Винарский.

Кроме этого, в мессенджере Telegram работает канал «Отключения воды в Сочи», в котором размещается вся информация об аварийных и плановых работах на сетях водоснабжения города в режиме онлайн. Подписаться на этот канал можно по ссылке: https://t.me/wcups