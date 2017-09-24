В Сочи на месте заброшенного здания появится новая школа Долгие годы многоэтажка стояла заброшенной

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Жители микрорайона Ареда обратились к властям Сочи с просьбой решить вопрос с недостроем на улице Дагомысской, в котором когда-то планировалось открыть медицинское училище. Реализовать проект не удалось, а само здание оказалось заброшенным на долгое время.

- Согласно генерального плана, здесь появится школа, - заверил горожан глава муниципалитета Анатолий Пахомов. - Тому, кто там имеет свой земельный участок, будет выплачена компенсация из бюджета города

Кроме этого, в Завокзальном районе возведут еще одну школу и детский садик. Учебные заведения появятся на улице Тоннельная.

- Но только после переселения аварийного фонда и строительства жилья для переселенцев. В ближайшие пять лет в Центральном районе Сочи построят еще две школы - на Виноградной и Первомайской, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.