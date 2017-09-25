Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Мы идем, шагаем по стране. Сочи отпразднует конец сентября Всемирным днем ходьбы На старт приглашаются горожане в кроссовках, лыжах и ластах

Автор фото: администрация Сочи

В последний день сентября горожан и гостей курорта приглашают с размахом отметить Всемирный день ходьбы. Мероприятие прокатится «волной» по всем регионам России, каждый из которых представляет один город. В этом году Краснодарский край представлен Сочи.

30 сентября на площади Флага перед зданием администрации курорта в 10:00 на старт выйдут все, кто желает испытать свои физические возможности или просто отлично провести время.

Программа соревнований:

9.00-10.00 - регистрация участников;

10.00 – церемония открытия, начало соревнований;

10.15 – семейный заход на дистанцию 500 м; заход в ластах или лыжах на дистанцию 100 м (шуточные соревнования);

10.30 – заход девочек до 14 лет на дистанцию 1000 м;

10.45 - заход мальчиков до 14 лет на дистанцию 1000 м;

11.00 – Сочинская Змейка – самая длинная в мире цепочка идущих людей (для всех желающих)

Для участия необходимо до 28.09.2017 зарегистрироваться на сайте Олимпийская страна (https://event.olympicstrana.ru/?c=2300000700000). После чего каждому придет стартовый номер участника. Старт и финиш, а также центр проведения мероприятия – площадь Флага города Сочи.

- На территориях внутригородских районов города Сочи День ходьбы проводится 30 сентября или 1 октября 2017 года в местах, определенных администрациями внутригородских районов, - сообщают в администрации Сочи.