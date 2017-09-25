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У берегов Сочи обнаружили крупный обломок затонувшего 179 лет назад парусника На этом участке пляжа на 5-метровой глубине есть еще немало непонятных объектов, требующих изучения





В Сочи в начале сентября работникам пляжа «Маяк» удалось обнаружить элемент такелажа парусника, который затонул во время бури в 1838 году. Крупный обломок покоился сотни лет на глубине 5 метров.

Часть берега, на котором погибли купеческие парусники преподносит исследователям радостные сюрпризы уже не первый год.

В конце 1998 года в Краснодарский музей-заповедник поступила информация, что под водой в прибрежной зоне Сочинского городского пляжа были обнаружены и подняты на поверхность две чугунные корабельные пушки. Местные жители сообщили также, что из-под воды в районе пляжа ныряльщики достают иногда пушечные ядра, картечь, медные гвозди, монеты прошлого века.

- 11-го сентября 2017 года работники пляжа «Маяк» оперативно позвонили в Сочинское отделение РГО с просьбой приехать и принять у них в музей географического общества необычную находку, которая была, наверное, какая-то часть от старого корабля, - рассказали в Сочинском отделении Русского Географического Общества. - Найденный предмет очевидно вертлюжное крепление бизань-гафеля.

По словам специалистов, на данном участке пляжа на глубине около пяти метров есть еще немало непонятных объектов, требующих изучения.