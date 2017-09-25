Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

ТОП 10 самых опасных регионов России Какую строчку рейтинга занял Краснодарский край?

Автор фото: http://kaspyinfo.ru

Генеральная прокуратура России обнародовала список самых криминальных регионов страны. Лидером по количеству преступлений остается Москва. За первую половину 2017 года здесь было зарегистрировано почти 72 тысячи преступлений. На второй строчке рейтинга оказалась Московская область. Тройку самых опасных регионов замкнул Краснодарский край, где зафиксировали свыше 33 тысяч преступлений.

В топ-10 криминального рейтинга также вошли Республика Башкортостан, Кемеровская, Ростовская, Свердловская и Тюменская области, Челябинская область и Татарстан.

При этом отмечается, что во всех субъектах РФ уровень преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно снизился. Всего за первую половину 2017 года в России было зарегистрировано один миллион 30 тысяч 193 преступления, что почти на 13% меньше, чем за теже месяцы 2016 года.