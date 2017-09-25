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В Сочи нашли подрядчика, готового достроить перинатальный центр На конкурс для участия в работах заявку подала лишь одна компания

Автор фото: http://sadsha.ru

В Сочи наконец-то появился подрядчик, который согласился завершить строительство перинатального центра. Им станет НАО «Оргтехстрой». Данная компания единственная подала заявку для участия в конкурсе.

Заключить государственный контракт с ней планируют в конце сентября. Стоимость работ составит 384,2 миллиона рублей. При этом, предыдущие подрядные организации продолжат осуществлять работы на объекте, так как договорные обязательства еще полностью не выполнены.

Это уже вторая попытка ГУ строительства Краснодарского края провести конкурс на выполнение достройки объекта. Ранее процедуру признали несостоявшейся, так как подрядчиков, желающих завершить строительство перинатального центра в Сочи, не нашлось.

Власти края уверены, что появление современного перинатального центра снизит младенческую смертность в регионе.