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В центре Сочи откроется новый спортивный комплекс На открытие площадки пройдут первые соревнования

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

В центре Сочи в ближайшие дни появится новая спортивная площадка. Воспользоваться комплексом для занятия воркаутом, оборудованным всем необходимым для силовых уличных тренировок можно будет на ул. Конституции, 26а.

Торжественное открытие объекта состоится 30 сентября в 15:00.

- После этого здесь пройдут и первые соревнования по силовому троеборью, - уточняют в пресс-службе администрации Сочи - Мужчины будут подтягиваться на турнике, отжиматься на брусьях и от пола. Для девушек будут доступны такие дисциплины как: носки к перекладине, отжимания от пола и подтягивания на турнике.

Принять участие в соревнованиях приглашают всех сочинцев. Ведь самая главная цель мероприятия - это популяризация здорового образа жизни.