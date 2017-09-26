Жители Сочи в этом месяце получили сразу две квитанции за холодную воду Власти Сочи рассказали, какому из «Водоканалов» необходимо платить за сентябрь









Война двух сочинских «Водоканалов» в самом разгаре. Пока два коммунальных предприятия сражаются в словесных и судебных баталиях горожане пребывают в некотором замешательстве. А, получив сразу две квитанции за потребляемую в сентябре воду, нервы у многих сочинцев окончательно сдали. Сегодня днем в офисе коммунальной компании собралось огромное количество народа. Люди требовали разъяснить ситуацию, а также ответить на вопрос, почему приведенные данные в квитанциях, расходятся с показаниями приборов учета.

- Как известно, в соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края договор аренды с ООО «Сочиводоканал» был расторгнут, - напоминают в пресс-службе МУП «Водоканал». - В соответствии с законодательством РФ, вся абонентская база должна быть передана новой эксплуатирующей организации, но этого пока не произошло. Данные более чем на 130 тысяч абонентов, как в электронном, так и в бумажном виде вывезены за пределы офиса и находятся в распоряжении ООО «Сочиводоканал». По этой причине в МУП «Водоканал» были вынуждены начислить плату по действующим нормативам.

В пресс-службе администрации заверили, что для того, чтобы получить квитанцию с верными показателями жителям Сочи необходимо сообщить в МУП «Водоканал» показания приборов учета по состоянию на 1 сентября 2017 года. Эти сведения будут включены в базу данных, абонент немедленно получит скорректированный счет, который он может оплатить в кассе предприятия, в отделениях Сбербанка РФ и банка «Кубань-кредит», а также с помощью сервисов онлайн платежей.

В свою очередь в отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал» сообщают, что 13 сентября Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону приостановил исполнение решения Арбитражного суда Краснодарского края о досрочном расторжении договора мэрии Сочи с ООО «Сочиводоканал». А это значит, что основные баталии за деньги абонентов еще в самом разгаре. Горожанам же остается играть в русскую рулетку «по-сочински», уповая на то, что выбор предприятия для оплаты окажется верным и не придется платить дважды.

График работы центров оказания услуг МУП г. Сочи «Водоканал»

Сочи, ул. Гагарина, 73; Адлер, ул. Котовского, 3:

Понедельник–пятница – с 8.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Лазаревское, ул. Калараш, 167: понедельник–пятница – с 8.00 до 17.00