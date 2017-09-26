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В Сочи готовятся иски на снос жилого комплекса Строительство пяти объектов осуществлялось на земельных участках для личного подсобного хозяйства





Факты строительства свайного поля и конструкций фундаментных плит на земельных участках для личного подсобного хозяйства в Адлерском районе в селе Верхневеселое на ул. Черновицкая были зафиксированы сотрудниками администрации Сочи несколько недель назад. Несмотря на то, что разрешения на строительство на данных участках не выдавалось, в Сети активно распространялась реклама о продажах квартир в ЖК «Роза Ветров» по этому адресу.

- По данному факту проведены проверки и в настоящее время готовятся исковые заявления в Адлерский районных суд города Сочи о сносе пяти самовольно возведенных объектов, - поясняют в муниципалитете. - Материалы также направлены в департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, в отдел полиции и ресурсоснабжающие организации для предотвращения самовольного подключения к сетям водо- и электроснабжения.

Управление муниципального земельного контроля администрации города Сочи предупреждает потенциальных покупателей, а также риелторов Сочи быть бдительными при совершении сделок в ЖК «Роза Ветров».