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Сочинцы смогут пожаловаться на плохую работу врачей на портале Госуслуг Уровень доверия россиян к медикам в последние несколько лет заметно снизился

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На портале госуслуг Сочи вскоре появится возможность оценить качество оказанной медицинской помощи. Минздрав России открывает новый сервис для пациентов, которые хотят пожаловаться на работу медиков или оставить свой положительный отзыв на врача. Сделать это могут любые жители страны в личном кабинете «Мое здоровье» на сайте Госуслуг.

- Эксперимент продлится с ноября 2017 года по декабрь 2018 года, после чего «госуслуга» может стать постоянной, - говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

Специалисты считают инициативу ведомства полезной, хотя и отмечают, что уже собранная ведомством информация об отзывах пациентов пока не была обнародована.

По данным ВЦИОМа, доверие россиян к врачам в последние несколько лет заметно уменьшилось. Если в 2015 году о доверии к специалистам здравоохранения заявляли более половины опрошенных (55%), то в 2017 году их доля составила чуть более трети респондентов (36%).