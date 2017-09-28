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В Сочи обнаружили «резиновую квартиру» В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления

Автор фото: http://interlude.asti-asti.ru

Сотрудникам миграционной службы удалось обнаружить «резиновую квартиру» в Адлерском районе Сочи. Предприимчивая 47-летняя жительница курорта за короткий период времени зарегистрировала по своему адресу 15 мигрантов из стран ближнего зарубежья.

- Прибыв по подозрительному адресу, сотрудники сочинской полиции не обнаружили ни одного из зарегистрированных граждан, ни следов их пребывания, - рассказали подробности в пресс-службе УВД по городу Сочи. - В ходе опроса жителей соседних домов было установлено, что по данному адресу проживает только хозяйка со своей семьей.

Как пояснила собственница жилого помещения, фиктивной постановкой на учет иностранцев она занималась с целью получения денежного вознаграждения. Никто из прибывших в нашу страну граждан в квартире не проживал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.