Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

В Сочи пройдет выставка собак «дворянского» происхождения Организаторы устроят настоящий праздник для всех любителей домашних питомцев

Автор фото: http://www.moe-online.ru

Всех любителей домашних питомцев в это воскресение ждет настоящий праздник. На площади Южного мола в 12:00 состоится «Кубок Барбоса- 2017», где каждый сможет убедиться, что беспородные собаки так же красивы, умны и достойны уважения, как и их породистые собратья.

- В рамках мероприятия состоятся благотворительная ярмарка, конкурсы для собак, их хозяев и зрителей, тематические мастер-классы, выступление творческих коллективов, - уточняют в пресс-службе администрации Сочи. - В программе презентации приютов города, а также акция «Помоги Другу найти свой дом!» для собак, нуждающихся в пристройстве.

Все деньги, собранные на этом благотворительном мероприятии, будут направлены на приобретение корма, лечение и передержку обездоленных животных, которые ищут семью с помощью волонтеров Сочи.