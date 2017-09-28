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За сброс нечистот в реку Псахе сочинец заплатит штраф в 1,5 миллиона рублей Мужчина на своем участке обустроил незаконные ямы для слива содержимого из ассенизаторских машин

Автор фото: http://lol.lynx.net.ru

За загрязнение реки Псахе жителю Сочи придется выплатить штраф в 1,5 миллионов рублей. Такое решение вынес сегодня Хостинский районный суд.

Экологическая катастрофа произошла в апреле этого года. Тогда жители Мамайки стали задыхаться от неприятного запаха, исходившего от речки. Потемнела и прибрежная вода в море куда впадает речка.

Вскоре источник загрязнения обнаружили на одном из земельных участков на улице Армянской в районе Барановского кладбища, а именно незаконные ямы для слива содержимого из ассенизаторских машин. Заполнение котлована жидкими бытовыми отходами происходило в темное время суток. Нечистоты оказались в реке Псахе, а затем в море в результате частичного разрушения обваловки котлована.