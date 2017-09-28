Раздельный сбор. В Сочи соберут опасные отходы и научат сортировать мусор
Жителей Олимпийской столицы призывают принять участие в акции по сбору мусора. 7 октября с 12:00 до 16:00 сочинцы могут принести в Комсомольский сквер отходы на переработку.
- Волонтеры научат горожан правильно разделять мусор, - сообщают организаторы мероприятия. - Металл, пластик, бумага – все это можно использовать вторично, если правильно утилизировать. Главное условие – вторсырье должно быть сухим и не иметь видимых загрязнений. Дело в том, что до переработки мусор длительное время хранится на складах. Только после накопления объема отходов, оправдывающего себя при транспортировке, сырье отправят на переработку.
Опасные отходы (батарейки, лампы) можно принести уже 30 сентября в рамках акции «Ртутная безопасность». Она пройдет в Центральном и Адлерском районах: на ул.Навагинской, 18 и Молокова, 5.
Сбор будет проводиться с 10:00 до 15:00.
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