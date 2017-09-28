Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Раздельный сбор. В Сочи соберут опасные отходы и научат сортировать мусор На курорте пройдут сразу две акции по сбору мусора

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Жителей Олимпийской столицы призывают принять участие в акции по сбору мусора. 7 ок­тября с 12:00 до 16:00 сочинцы мо­гут при­нес­ти в Ком­со­моль­ский сквер от­хо­ды на пе­ре­ра­бот­ку.

- Во­лон­те­ры на­учат го­ро­жан пра­виль­но раз­де­лять му­сор, - сообщают организаторы мероприятия. - Ме­талл, плас­тик, бу­ма­га – все это мож­но ис­поль­зо­вать вто­рич­но, ес­ли пра­виль­но ути­ли­зи­ро­вать. Глав­ное ус­ло­вие – втор­сырье дол­жно быть су­хим и не иметь ви­ди­мых заг­рязне­ний. Де­ло в том, что до пе­ре­ра­бот­ки му­сор дли­тель­ное вре­мя хра­нит­ся на скла­дах. Толь­ко пос­ле на­коп­ле­ния объ­ема от­хо­дов, оп­равды­ва­юще­го се­бя при тран­спор­ти­ров­ке, сырье от­пра­вят на пе­ре­ра­бот­ку.

Опас­ные от­хо­ды (ба­та­рей­ки, лам­пы) мож­но при­нес­ти уже 30 сен­тября в рам­ках ак­ции «Ртут­ная бе­зо­пас­ность». Она прой­дет в Цен­траль­ном и Ад­лер­ском рай­онах: на ул.На­ва­гин­ской, 18 и Мо­ло­ко­ва, 5.

Сбор бу­дет про­во­дить­ся с 10:00 до 15:00.