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В Сочи не прекращаются отключения воды Сегодня вновь без холодного водоснабжения останутся несколько районов курорта

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Ремонт многострадального водопровода на улице Медовой в районе ЖК «Курортный» опять оставит без воды жителей нескольких районов Сочи. Сегодня с 22:00 до 08:00 30 сентября 2017 года будет отсутствовать водоснабжение у следующих абонентов: п. Адлер (ул. Медовая, ул. Белых акаций, ул. Орбитовская, ул. Православная (частный сектор), ул. Троицкая), пос. Хоста, пос. Кудепста.

- Пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды будет наблюдаться в микрорайонах Мацеста, Бытха и селе Раздольное, - сообщают в пресс-службе МУП «Водоканал». - Водоснабжение будет восстановлено в течение дня 30 сентября 2017 года.