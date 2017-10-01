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«ВИМ-АВИА» прекратила выполнение регулярных рейсов в Сочи Согласно расписанию полетов последний самолет «ВИМ-АВИА» из Внуково в Олимпийскую столицу вылетел сегодня

Автор фото: http://ratanews.ru

Росавиация объявила о прекращении выполнения регулярных рейсов компанией «ВИМ-АВИА» в Сочи и Симферополь на регулярной основе. Согласно расписанию полетов, опубликованном на сайте ведомства, последний самолет авиаперевозчика из столичного Внуково в Сочи вылетел в воскресенье, 1 октября, в 16:25, а последний рейс из Сочи в Москву намечен на 20:25 с приземлением в столице в 22:40.

- Пассажиры регулярных рейсов «ВИМ-АВИА» продолжают сдавать билеты, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях заметно снижается, - сообщает пресс-служба Росавиации. - В этой связи уже с сегодняшнего дня «ВИМ-АВИА» прекращает выполнение полетов на регулярной основе в Симферополь и Сочи. До 15 октября сохраняются рейсы в города Дальневосточного федерального округа.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-АВИА» обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.