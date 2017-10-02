В аэропорту Сочи на 9 часов задержали рейс в Екатеринбург Пассажиры ожидали вылета всю ночь

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Пассажиры рейса Сочи-Екатеринбург «Уральских авиалиний» вынуждены были провести 9 часов в аэропорту Олимпийской столицы из-за технической неисправности воздушного судна. По данным онлайн-табло самолет должен был вылететь 1 октября в 18.10, но вылетел 2 октября в 03.38. В Екатеринбург пассажиры прибыли только в 8.37 (по местному времени).

- Рейс задержан по техническим причинам, – пояснили E1.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Для обеспечения рейса будет предоставлен резервный борт. Пассажиры на время ожидания рейса будут размещены в гостиницы. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полетов.