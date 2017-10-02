Какие продукты стремительно подорожают в ближайшие месяцы Эксперты озвучили, с чем связанно сезонное повышение цен на продовольственные товары

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Наступивший октябрь принесет с собой не только заметное похолодание, но и сезонное повышение цен на определенные продукты питания, в числе которых овощи, фрукты, мясо, рыба и крупы.

В жаркое время года большинство россиян предпочитают отказываться от насыщенной жирами и углеводами пищи, отдавая предпочтение фруктам и овощам. С наступлением холодов наоборот хочется мяса, молока, хлеба, гречки и риса. Именно на эти продукты, по мнению экспертов НИИ статистики Росстата, ожидается рост цен.

Если стоимость хлеба изменится не сильно, то вот творог, сыр и другая молочная продукция ощутимо подорожают. Вырастут цены также на рыбу и красную икру, поскольку российский рынок в этой сфере так и не может справиться с дефицитом.

Ближе к концу октября отечественные фрукты и овощи начнут покидать прилавки магазинов. На их месте появятся турецкие помидоры, иностранные яблоки, картофель и персики. Естественно, цены на них будут выше, но резкого скачка ожидать не приходится. Как и не стоит бояться серьезного повышения стоимости курятины и свинины, ведь в России уже несколько лет наблюдается их перепроизводство. Стабильно вверх цены в этой категории товаров поползут в преддверии Нового года.

В этом году эксперты прогнозируют дефицит меда, а, следовательно, и его подорожание на 50%. Это связано с холодным и дождливым летом. Из-за погодных условий пчелы редко вылетали из ульев и почти не заготовили мед.

Неурожай в Латинской Америке и желание поставщиков компенсировать убытки прошлых лет станут причиной 20%-го повышения цен на кофе. По сравнению с прошлым годом импортеры уже подняли цены на 21,7%. Но из-за того, что кофе хранится достаточно долго и требует расфасовки, его стоимость возрастет не сразу.