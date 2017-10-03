В Сочи отгремел фестиваль серф-культуры Locals Only (фото) Гостями мероприятия стали более 8 000 человек























































































В Сочи с успехом прошел фестиваль серф-культуры, который объединил в себе не только спортивные активности и развлечения, но и финал Чемпионата России по серфингу BulliSurf Cup. Свои награды получили первые чемпионы России. А поскольку в прошлом году этот вид спорта включили в число олимпийских, сейчас самое время укрощать волны и готовиться к Играм 2020 года.

По итогам трех этапов, прошедших в Калининграде, Санкт-Петербурге и Сочи, обладателем кубка среди мужчин стал Евгений Исаков, среди женщин - Анжелика Тиманина.

- Прошедший чемпионат Bulli Surf Cup и фестиваль Locals Only подняли планку российского серфинга на новый уровень. Для нас это двадцать шагов вперед. Я уверен, что у серфинга в России - светлое будущее, - подчеркнул важность мероприятия президент Российской федерации серфинга, профессиональный серфер Сергей Расшиваев.

Наряду со спортивной составляющей, организаторы фестиваля Locals Only организовали обширную программу развлечений, лекций, выступлений именитых спортсменов с уникальными интерактивными спортивными зонами, мастер-классами и фееричными вечеринками, знаменующими начало грандиозной истории серфинга в стране.

Гостями фестиваля, проходившего 30 сентября и 1 октября в порту курорта «Имеретинский», стали более 8 000 человек, которые в полной мере смогли прочувствовать стиль жизни серферов и поучаствовать во всех активностях. Вдохновляющие мастер-классы по диджеингу и серфингу, вечеринка с красками холи - лишь то немногое, что могли увидеть и попробовать посетители Locals Only. Спортивная часть была не менее мощной: экстремальное соревнование в мини-рампе от известных и титулованных российских райдеров по BMX-фристайлу, финал международного «Кубка Чемпионов» в заплыве на 5 км в открытой воде, уникальный фестиваль аквабайков JetCamp с сумасшедшими трюками на водных мотоциклах.

Музыкальная программа запомнилась гостям драйвовыми выступлениями групп Anacondaz и Wildways, а также диджеев столичного комьюнити Uppercuts.

- Фестиваль Locals Only и Чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup - уникальный микс, организованный не только для профессионалов, но и для тех, кто хочет приобщиться к искусству взаимодействия с волнами, не выезжая за пределы страны. Мероприятие, созданное командой энтузиастов и получившее поддержку на государственном уровне, даст огромный толчок для развития серфинга и экстремальных водных видов спорта в России. Новые города, новые споты, новые активности ждут уже в следующем году! - подвел итог мероприятия исполнительный директор Чемпионата России по серфингу и фестиваля Locals Only Сергей Жуковский.