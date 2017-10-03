Россияне, предпочитающие отдых в Таиланде, рискуют лишиться свободы на 10 лет

Власти популярной среди туристов страны ужесточили законодательство
Россияне, предпочитающие отдых в Таиланде, рискуют лишиться свободы на 10 лет
Автор фото: http://katalogsaytov.mirtesen.ru

Российские туристы, выбравшие в качестве отдыха Таиланд, могут оказаться за решеткой за желание покурить электронные сигареты. Суровое наказание ждет также тех, кто использует вейпы.   

«В соответствии с таиландским законодательством ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены. Нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере 1 млн. батов (1,76 млн. рублей) и/или тюремного заключения на срок до 10 лет», - говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде.  

Отечественные туроператоры подтверждают, что в аэропортах Краби и Пхукета электронные сигареты у туристов конфискуют. Тем, кто оказывает сопротивление выписывают штрафы.

Больше всего не повезло туристам из Тулы, которые были арестованы за использование электронных сигарет в сентябре 2017 года в Паттайе. Более суток им пришлось провести в полицейском участке. Затем нарушителей выпустили под залог 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов).

 

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Теги: новости Сочи отдых в Таиланде электронные сигареты вейпы
Комментарии
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    Артур
    03.10.2017, 17:09
    Правильно нифиг в Тайланде курить электронные сигареты, там надо курить нормальные вещи...