Россияне, предпочитающие отдых в Таиланде, рискуют лишиться свободы на 10 лет Власти популярной среди туристов страны ужесточили законодательство

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Российские туристы, выбравшие в качестве отдыха Таиланд, могут оказаться за решеткой за желание покурить электронные сигареты. Суровое наказание ждет также тех, кто использует вейпы.

«В соответствии с таиландским законодательством ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены. Нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере 1 млн. батов (1,76 млн. рублей) и/или тюремного заключения на срок до 10 лет», - говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде.

Отечественные туроператоры подтверждают, что в аэропортах Краби и Пхукета электронные сигареты у туристов конфискуют. Тем, кто оказывает сопротивление выписывают штрафы.

Больше всего не повезло туристам из Тулы, которые были арестованы за использование электронных сигарет в сентябре 2017 года в Паттайе. Более суток им пришлось провести в полицейском участке. Затем нарушителей выпустили под залог 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов).